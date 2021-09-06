Girne'de 5 saatlik elektrik kesintisi!

kıb-Tek Girne’de Eziç Premier Restoran’ın güney kısmına ve Bahar Sokak’a, yaklaşık beş saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

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06/09/2021

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Girne'de 5 saatlik elektrik kesintisi!

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın Girne’de Eziç Premier Restoran’ın güney kısmına ve Bahar Sokak’a, yaklaşık beş saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında Eziç Premier Restoran’ın güney kısmına ve Bahar Sokak’a elektrik verilemeyeceği bildirildi.

06/09/2021 13:51
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TAGS: elektrik kesintisi, girne, kıbtek, haberkıbrıs,
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