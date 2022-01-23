Girne’de 54 Sandık Açıldı

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23/01/2022

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Girne’de 54 Sandık Açıldı

KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Girne ilçesinde 154 sandıktan 54’ü sayıldı.

Toplam seçmen sayısının 44 bin 684 olduğu Girne’de 54 sandığa göre oy kullanan seçmen sayısı 7 bin 209. Oyların 300 bin 532’si geçerli.

YSK'ya göre partilerin oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

UBP yüzde 42.07-231426 oy

CTP yüzde 30.55- 168086 oy

DP yüzde 8.13-44720 oy

TKP yüzde 1.58-8713

BY yüzde 1.59 -8768

YDP yüzde 6.71 -36930

HP yüzde 5.70-31344

TDP yüzde 3.67 – 20164

23/01/2022 22:15
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TAGS: girne, sandık, kktc
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