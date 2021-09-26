Girne’de 77 yaşındaki adama araba çarptı

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26/09/2021

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Girne’de 77 yaşındaki adama araba çarptı

Girne'de meydana gelen kazada 77 yaşındaki İlhan Büyükel yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 12.40 raddelerinde Girne, Rauf Denktaş caddesi üzerinde Kuzey istikametine doru seyreden Girne’ de sakin Murat ONLEN ( E-21 ) yönetimindeki NF 278 plakalı araç sürücüsü dikkatsizce Akpınar çemberine giriş yaptığı  esnada yolu batı istikametinden doğu istikametine yaya geçmekte olan Girne’de sakin İlhan Büyükel’e (E-77) aracının ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan İlhan Büyükel ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

 

26/09/2021 16:15
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TAGS: girne, kaza
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