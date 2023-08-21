Girne'de Acı Kayıp: Osman Güneş Hayatını Kaybetti

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21/08/2023

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Girne'de Acı Kayıp: Osman Güneş Hayatını Kaybetti

20 Ağustos 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında, Girne'de yaşanan üzücü bir olayda, Osman GÜNEŞ (E-63), misafir olarak bulunduğu ikametgah içerisinde ani bir rahatsızlık geçirdi. Hemen Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılan GÜNEŞ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yapılan otopsi incelemesinde, ölüm sebebini tespit etmek amacıyla kan ve doku örnekleri alındı. Ancak kesin ölüm sebebi, yapılacak olan detaylı tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.

Osman GÜNEŞ'in ani ölümü, ailesi ve yakınları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. GÜNEŞ'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

21/08/2023 15:47
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TAGS: girne
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