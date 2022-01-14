Girne’de adam öldürmeye teşebbüs suçundan bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; 14.01.2022 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, H.U.(E-30) kullanımındaki araç ile 175 mlgr. alkollü içki tesiri altında seyrettiği sırada, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Sedat GENÇTÜRK’ü aracı ile takip edip öldürmek kastı ile motosikletin arka kısmına, aracı ile kasten vurarak adı edilenin yere düşüp yaralanmasına sebep oldu.

Olayda yaralanan Sedat GENÇTÜRK, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Araç sürücüsü H.U. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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14/01/2022 11:35