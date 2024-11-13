Girne'de, “Afete Hazırlık ve İlk Yardım Eğitim” semineri yapıldı

Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü ile Girne Belediyesi iş birliğinde “Afete Hazırlık ve İlk Yardım Eğitimi” semineri düzenlendi.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitimde, Öğretimde ve Araştırmada Mükemmeliyet Merkezi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Afete Hazırlık ve İlk Yardım Eğitim" seminerlerinin ilki, dün Girne Oda Tiyatrosu'nda tamamlandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günhan Erdem tarafından verilen seminerde, fakültenin 'Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencileri' eş zamanlı olarak ilk yardım uygulamalarına ilişkin demonstrasyon (canlandırma) performansı sergiledi.

Seminerde, deprem ve sel felaketlerinden en az zararla çıkabilmek, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken hazırlık çalışmaları anlatıldı.

Açıklamada, bir sonraki seminerin, daha sonra ilan edilecek tarihte Lapta-Alsancak-Çamlıbel yöre halkına yönelik, LAÇ Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.