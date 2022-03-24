Girne’de Ağız ve Diş Taraması

Girne Belediyesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi İşbirliğinde 24-25 Mart 2022 Perşembe ve Cuma Günleri Ücretsiz AĞIZ VE DİŞ TARAMASI Yapılmaya Başlandı

Girne Belediyesi ve Dr. Suat Günsel diş hastanesi işbirliği içerisinde 24 Mart 2022 Perşembe günü Karaoğlanoğlu İlkokulu’ndan 50 çocuk katıldı. 25 Mart 2022 Cuma günü de Şht. Hasan Cafer İlkokulundan 50 çocuğun daha katılacağı bildirildi. Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdür Muavinleri olan Berna Cellatoğlu ve Özle Işıman ile birlikte gelen 1.2.3.5. Sınıfların katıldığı ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ’nün de ziyaret ettiği taramaya, Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ferdiye Küçük, Araştırma Görevlisi Dr. Ecem Makas ve Pedodonti Anabilim Dalı Stajyer Hekimleri katıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yapılan tarama ile ilgili yaptığı konuşmada, küçük yaşlarda dişlerimizi temiz tutmanın ve diş sağlığının önemine işaret ederek, düzenli hekim kontrolü, çocuğun hekim ile ilişkisinden kaynaklanan bilinçlenme, diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması çocuğun ileriki yaşlarda rahat etmesini sağlayacağını belirtti. Girne Belediyesi olarak bölgede faaliyet gösteren Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi ile işbirliği yaparak, bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Güngördü, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi’ne yaptıkları işbirliğinden dolayı ve çocuklarımıza ücretsiz diş fırçası(100 adet) hediye eden İleli Market’e de teşekkürlerini iletti.

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24/03/2022 13:17