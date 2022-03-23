Girne’de “Ah Bu Parasızlık” Adlı Oyun Sergilendi

Girne Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında “Ah Bu Parasızlık” oyunu sahnelendi.

ads ads ads
23/03/2022

ads
ads
ads
Girne’de “Ah Bu Parasızlık” Adlı Oyun Sergilendi

Girne Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında “Ah Bu Parasızlık” oyunu sahnelendi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği’nin sahnelediği, Osman Bulun ’un yazıp yönettiği “Ah Bu Parasızlık” adlı iki perdelik oyun, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda sahnelendi.

Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği belirtilen oyunun, “parasızlıktan kaynaklanan geçim sıkıntısı, aile huzursuzluğu, işsizlik, göç ve gençlerin kötü yollara düşmesi” gibi olumsuz etkileri ele aldığı kaydedildi.

Oyunun sonunda oyunculara teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

23/03/2022 15:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ah Bu Parasızlık, Tiyatro
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.