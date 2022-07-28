Girne’de akıl almaz soygun

Girne’de 10 adet iphone 13 marka cep telefonu çalan ve bir kişiyi silahla yaralayan M. K. aranıyor. Polis olayla ilgili 4 kişiyi tutukladı.

Girne’de meydana gelen ‘Silahlı soygun’ olayı ile ilgili tutuklanan zanlılar M. D. H., N. G. ve S. K. Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

BİNLERCE LİRALIK TELEFONLAR ÇALINDI

Girne Adli Şube de görevli Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, olayın Girne’de 20 Temmuz Stadyumu arkasında bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldiğini söyledi. Polis tarafından aranmakta olan zanlı M. K.’nın ofiste öderim diyerek Pearl isimli Cep Telefonu mağazasından 10 adet binlerce TL değerinde cep telefonunu sipariş ettiğini söyledi.

AYAĞINDAN VURDU KAÇTI

Müfettiş Muavini, M. K.’nın, telefonları getiren Baran Acikgöz’u tasarrufunda bulundurduğu 7.65 çapında tabanca ile ayağından vurarak zanlı M. D. H.’un yanına kaçtığını kaydetti. D. H.’un M. K.’yı Mağusa’ya kaçırdığını ifade eden Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, zanlı D. H.’un sabaha karşı Minareliköy’de tutuklandığını söyledi.

BORCUNA KARŞILIK ÇALINTI TELEFONU VERDİ

Zanlı N. G.’un ise çalıntı olduğunu bilmesine rağmen dövme yaptırması borcuna karşılık M. K.’den bir adet iphone pro 13 marka cep telefonu aldığını kaydeden polis zanlıya hırsızlık mal kabulü suçu getirildiğini ifade etti.

SALDIRGAN ARANIYOR

Müfettiş Muavini, S. K.’in ise çalıntı cep telefonlarını görmesine rağmen polise yalan ifade verdiğini belirtti. İncelenen çok sayıda kamera görüntüsü olduğunu söyleyen Zaifer, olayda kullanılan silahın bulunduğunu ancak saldırganın henüz yakalanmadığını belirterek zanlıların 2’ser gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, tamamen soruşturma maksatlı 3 zanlının 2’ser gün tutuklu kalmasına karar verdi.

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28/07/2022 09:12