Girne’de alkollü sürücüler kazaya neden oldu: 2 tutuklu

Girne’de alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçen iki sürücü kazaya neden oldu. Kazalar sonucunda yaralanan olmazken, iki araç sürücüsü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazalara ilişkin verilen bilgiye göre, Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında, Emeka Nelson Ike (E-25) 89 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZPN 482 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki araçların durması sonucu durmak zorunda kalan Kenan Güneş (E-41) yönetimindeki EU 258 plakalı aracın arka kısmına çarptı.