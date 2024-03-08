Girne'de Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüler Çarpıştı: Her İki Sürücü de Tutuklandı

Girne’de dün, saat 23:00 sıralarında,Üniversite Caddesi üzerinde, Ali Eren BOZÇALI (E-20) 165 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MC 222 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Girne Amerikan Üniversitesi Çemberine geldiğinde, dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu o esnada çember içerisinde Girne istikametine doğru seyreden Müslüm KAYA (E-40) yönetimindeki LP 863 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

MC 222 plakalı araç sürücüsü Ali Eren BOZÇALI alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan, LP 863 plakalı araç sürücüsü Müslüm KAYA ise sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.