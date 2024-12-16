Girne'de Apartman Yangını Paniği
YAYIN TARİHİ:
16/12/2024
Girne Barış Parkı yakınındaki bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Yangın nedeniyle apartmandan yoğun duman yükselirken, çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YAYIN TARİHİ: