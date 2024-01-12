Girne’de araba ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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12/01/2024

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Girne’de araba ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Girne'de dün 19 Mayıs Caddesi üzerinde bir araba ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Hassan Ali sağ ayak bileğinde kırık teşhisiyle nedeniyle Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Begün Keçeci'nin (K-44), yönetimindeki NR 496 plakalı salon araçla işyerinin bahçesinden,  seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden 19 Mayıs Caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucunda meydana geldi.  Keçeci, o esnada anayol üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Hassan Ali (E-28) yönetimindeki PD 593 plakalı motosikletin önünü tıkayarak, Ali yönetimindeki PD 593 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybederek sağ yan kısmı üzerine düşmesine sebep oldu.

Soruşturma devam ediyor.

12/01/2024 13:57
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TAGS: girne, kaza, yaralı,
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