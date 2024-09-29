Girne’de araçların üzerine ağaç devrildi

ads ads ads ads
29/09/2024

ads
Girne’de araçların üzerine ağaç devrildi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, araçların üzerine devrilen bir ağaçla ilgili görüntüleri paylaşarak "Muhtemelen içten çürüdüğü için özel mülk içerisindeki araçların üzerine düşen ağaç Girne Belediyesi Ekiplerince kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Şenkul'un paylaşımı şu şekilde;

"Muhtemelen içten çürüdüğü için özel mülk içerisindeki araçların üzerine düşen ağaç Girne Belediyesi Ekiplerince kaldırıldı.

Bu iş bizim yetki alanımızda değil deyip bizler de pazar günü tatil yapmayı tercih edebilirdik ama ne mutlu ki belediye emekçilerimiz ülkesine, kentine sevdalı.

Tüm çalışanlarımızın eline emeğine sağlık.

Vatandaşlarımıza geçmiş olsun…"

29/09/2024 18:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Girne’de araçların üzerine ağaç devrildi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.