Girne’de araçların üzerine ağaç devrildi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, araçların üzerine devrilen bir ağaçla ilgili görüntüleri paylaşarak "Muhtemelen içten çürüdüğü için özel mülk içerisindeki araçların üzerine düşen ağaç Girne Belediyesi Ekiplerince kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Şenkul'un paylaşımı şu şekilde;

"Muhtemelen içten çürüdüğü için özel mülk içerisindeki araçların üzerine düşen ağaç Girne Belediyesi Ekiplerince kaldırıldı.

Bu iş bizim yetki alanımızda değil deyip bizler de pazar günü tatil yapmayı tercih edebilirdik ama ne mutlu ki belediye emekçilerimiz ülkesine, kentine sevdalı.

Tüm çalışanlarımızın eline emeğine sağlık.

Vatandaşlarımıza geçmiş olsun…"