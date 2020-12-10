Girne’de Atatürk Caddesi Burcan Apartmanları'na elektrik verilemeyecek

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10/12/2020

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Girne’de Atatürk Caddesi Burcan Apartmanları'na elektrik verilemeyecek

Girne’de Atatürk Caddesi Burcan Apartmanları'na elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Girne’de Atatürk Caddesi Burcan Apartmanları'na yarın 6 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK'ten yapılan açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Girne Atatürk Caddesi- Burcan Apartmanları’na elektrik verilemeyeceği bildirildi.

10/12/2020 15:35
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