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Girne'de Ayin Yapıldı

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16/09/2019

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Girne'de Ayin Yapıldı

Kıbrıslı Rumların, Yukarı Girne’de bulunan “Agios Yeorgios” kilisesinde dün ayin yaptığı haber verildi.
Ayinin yanı sıra 1974 yılından sonra kilisenin gönüllü bakımını yapan Angeliki Karemfillidu Yaşar için de bir anma töreni gerçekleştirildiğini yazan Alithia, anma töreninin ardından Girne mezarlığında dua okutulduğunu belirtti.
Gazete, Angeliki Karemfillidu Yaşar’ın Girne’de kalan son Rum olduğunu ve 2013 yılında hayatını kaybedip, Girne’ye gömüldüğünü anımsattı.


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TAGS: haber, kıbrıs, ayin, girne
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