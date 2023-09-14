Girne’de aynı yerde iki ayrı trafik kazası… 1 tutuklu

Girne’de bu sabah 02.30'da Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Toykan Karapaşa (E-19) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HR 220 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmından yoldan çıkmış ve bir mağazanın vitrin camına çarptı.

Akabinde, saat 03.00 sıralarında, aynı cadde üzerinde, Mesut Gürdal Büyükgüngör (E-54) yönetimindeki RP 096 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu aynı cadde üzerinde daha önceden meydana gelen trafik kazasındaki hasarlı HR 220 plakalı salon aracı almak için bekleyen Caner Moda (E-28) yönetimindeki TUC 802 plakalı taşıyıcı aracın açık durumdaki kasasına vurdu.

Polis, her iki kaza sonucu yaralanan olmadığını açıkladı. HR 220 plakalı araç sürücüsü Toykan Karapaşa (E-19) tutuklandı.