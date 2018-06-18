Girne’de bayram 'Hadise'si

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Hadise, bayramın ikinci günü Girne Lord’s Palace Hotel’de hizmet veren Bella Marin’de sahneye çıktı. Birbirinden güzelşarkıları ve pullu mini elbisesiyle hem göze hem de kulağa hitap etti

Girne’de hizmet veren Lord’s Palace Hotel – Bella Marin, Ramazan Bayramı’nın 2. Günü’nü Hadise’nin birbirinden güzel parçaları ve nefes kesen dans şovları ile büyük bir coşku içinde kutladı.

Yoğun bir ilgi ile karşılanan Hadise, Bayramı bu kadar kalabalık geçirmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken tüm sevenlerinin de bayramını kutladı. Konserde kendi şarkılarının yanı sıra birçok yabancı şarkı da tercih eden Hadise’ye tüm konuklar tek bir ağızdan eşlik etti.

Sahne öncesi verdiği röportajda Ramazan’da katıldığı iftarları anlatan güzel sanatçı, yemek yapma konusundaki başarısızlığını keyifle anlatırken, en sevdiği ve en çok yapmak istediği yemeğin Çerkezlerin çok beğenilen tavuklu yemeği “Şıpşibasta” olduğunu söyledi.

Tüm Ramazan boyunca her zaman olduğu gibi çalışmadığını belirten sanatçı, uzun zaman sonra verdiği ilk konser olduğu için heyecanını saklayamadı.

Bayramın ilk ve son gününü ailesi ile birlikte geçiren Hadise, ikinci gününü Lord’s Palace Hotel’de sevenleri ile birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.