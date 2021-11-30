Girne'de bazı bölgeler 7 saat elektriksiz kalacak

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30/11/2021

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Girne'de bazı bölgeler 7 saat elektriksiz kalacak

Girne’de Bahçeli Akkılınç Lastik servisi deniz tarafı, Malvides Homes bölgesi ve Bahçeli sahil bölgesine yarın yedi saat boyunca elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, 09.00-16.00 saatleri arasındaki kesintinin orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışmasından kaynaklanacağı belirtildi.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

30/11/2021 15:02
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TAGS: Girne, elektrik kesintisi, kktc, haber
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