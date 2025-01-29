Girne'de bazı bölgeler için elektrik kesintisi uyarısı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
29/01/2025

Girne'de bazı bölgeler için elektrik kesintisi uyarısı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelerde dört saat elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre  yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.30 ile 13.30 saatleri arasında; Karmi köyünün doğusu, Merit Park Hotel ve Kaya Palazzo Hotel’e elektrik verilemeyecek.

 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Girne’de bazı bölgeler için elektrik kesintisi uyarısı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.