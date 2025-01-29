Girne'de bazı bölgeler için elektrik kesintisi uyarısı
YAYIN TARİHİ:
29/01/2025
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelerde dört saat elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.30 ile 13.30 saatleri arasında; Karmi köyünün doğusu, Merit Park Hotel ve Kaya Palazzo Hotel’e elektrik verilemeyecek.
YAYIN TARİHİ: