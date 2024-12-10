Girne’de bazı bölgelerde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

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10/12/2024

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Girne’de bazı bölgelerde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek, yarın Armacon Sitesi ve civarı, Ozanköy'ün güneyi, Ozanköy köy içi, Beylerbeyi ve çevresi, Beylerbeyi su pompaları, Muhabere Bölüğü ve çevresi, ESK ve bölgesi, Ozanköy mezarlık bölgesinde elektrik  kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan bakım onarım nedeniyle yapılacak kesinti, 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında olacak.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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TAGS: elektrik kesintisi, haber, kktc
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