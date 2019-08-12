Girne’de bir apartmanın çatı katı yatakhaneye çevrildi!
12/08/2019
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Girne'de Burcan Apartmanı’nın çatı katında yaşayan insanlar yürek burktu. Bir vatandaş apartmanın çatı katına çıkarak, Girne’de yaşanan insanlık dramını gözler önüne serdi. Öte yandan apartmanın çatı katında yaşayan kişilerin orada kurban kestikleri iddia edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar apartmanın çatı katından kötü koku yayıldığını savundu. Durumu polise aktardıklarını belirten vatandaşlar yetkililerin önlem almasını bekliyor.