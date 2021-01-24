Girne’de bir evde tüp patladı!

Girne’de, dün saat 08.15 sıralarında, Ahmet Aldağ ve Mithat Düner’in kalmakta oldukları evde tüp patladı. Yatak odası içerisinde, çalışır durumdaki elektrikli sobanın üzerinde bulunan piknik tüpünün aşırı ısınmasından dolayı yaşanan patlama sonucu yangın çıktı.

Çıkan yangın nedeniyle yatak odası içerinde bulunan eşyalar ve dolaplar yanarak, patlamadan dolayı ise pencere camları kırılarak hasar meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis soruşturması devam ediyor.

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24/01/2021 10:20