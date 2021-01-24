Girne’de bir evde tüp patladı!

ads
24/01/2021

ads
Girne’de bir evde tüp patladı!

Girne’de, dün saat 08.15 sıralarında, Ahmet Aldağ ve Mithat Düner’in kalmakta oldukları evde tüp patladı. Yatak odası içerisinde, çalışır durumdaki elektrikli sobanın üzerinde bulunan piknik tüpünün aşırı ısınmasından dolayı yaşanan patlama sonucu yangın çıktı.

Çıkan yangın nedeniyle yatak odası içerinde bulunan eşyalar ve dolaplar yanarak, patlamadan dolayı ise pencere camları kırılarak hasar meydana geldi. 

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis soruşturması devam ediyor.

24/01/2021 10:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Girne’de bir evde tüp patladı!, haberkibris, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.