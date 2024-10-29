Girne’de bir evde ve bir restoranda yangın…

Girne’de bir evde ve bir restoranda çıkan yangınlar hasara yol açtı.

Polis bültenine göre dün saat 14.30’da Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda, bir evin oturma odasında, muhtemelen çekyat üzerine konulan priz çoğaltıcısına ait elektrik uzatma kablosunda meydana gelen kısa devrenin çekyatı tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda çekyat, televizyon, mutfak dolabı kapakları, beyaz eşyalar ile muhtelif mutfak eşyaları yanarken, çıkan ısı ve dumandan dolayı iki klima iç ünitesi ile evin tüm duvarları da islenerek zarar gördü.

-Restoranda mangal bacası yüzünden yangın

Öte yandan bu sabah 02.30’da da Girne Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki bir restoranın mangal bacasında, muhtemelen biriken yağ kalıntılarının alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, mangal yanındaki pencere ısıdan dolayı zarar gördü.