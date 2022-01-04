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Girne’de bir kişi bıçakla yaralandı

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04/01/2022

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Girne’de bir kişi bıçakla yaralandı

Girne’de adam yaralamadan bir kişi tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre;  Beylerbeyi’nde Değirmen Sokak üzerinde, 03.01.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, O.D.(E-45), 284 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Kıraç Özdemirtaş’ı sol elinden hafif şekilde yaraladı.

Kıraç Özdemirtaş, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. O.D tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

04/01/2022 11:29
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