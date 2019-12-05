Girne'de bir kişi denize düşüp kayboldu

Girne Antik Liman’da, bir kişinin denize düşerek kaybolduğu belirtildi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin polisten aldığı bilgiye göre, söz konusu kişiyi aramaların devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden edinilen bilgiye göre, mendirek üzerinde yürürken denize düşerek kaybolan kişinin 25 yaşında olduğu ifade edildi.

Polis Basın Subaylığı, denize düşün şahısla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kıllandı:"Bu sabah saat 09:00 sıralarında, Girne Antik Liman'da mendirek üzerinde bulunan bir erkek şahın denize düşerek kaybolduğu bilgisi alınması üzerine söz konusu şahsı arama ve kurtarma çalışmaları için Sahil Güvenlik ekipleri havadan ve karadan destek verdi. Kayıp şahıs ile ilgili bir gelişme olmaması üzerine Sivil Savunma ve Polis Özel Harekat Müdürlüğüne ait dalgıçlarla arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor."

Foto:Arşiv

05/12/2019 11:31