Girne'de bir kuyumcuyu soyan hırsız 6 yıl sonra yakalandı

Girnede 2019 Haziran ayında Senak Gold Diamond Kuyumcudan arkadaşı ile birlikte 2 Milyon TL değerinde 870 parça ziynet eşyaları çalarak yurt dışına kaçan İran uyruklu Jamshid Bagherpoor adaya giriş yapmak isterken tutuklandı.

Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkında 1 gün tutukluluk alındı.

OLAY

6 Haziran 2019 sabahı Girne kordon boyunda, Hüseyin Aksay’ın sahibi olduğu “Senak” isimli kuyumcu, Aksay'ın eşi Gülesen Aksay etkisiz hale getirilerek soyulmuştu.

Güpe gündüz soygunu gerçekleştiren İranlı Mahdi Niazijengheshlaghi ve Jamshid Bagherpoor önce Lefkoşa’da Girne Kapısı civarında, ardından Gazimağusa Gülseren Bölgesi’nde görülmüştü. Ardından saat 15.20’de Ercan Havalimanı’nı kullanarak, ülkeden çıkış yaptıkları ortaya çıkmıştı. Altınların ve paraların büyük bir kısmı Gazimağusa Limanı’nın kuzey kısmında deniz sahilinde gömülü olarak bulunmuştu.