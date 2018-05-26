Girne’de Birol Karaman’a yükselen ilgi: Genç başkan umut oldu!

“Mutlu bir Girne için” yolan çıkan CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ile Belediye Meclis Üyesi adayları liman esnafıyla görüştü. Limanın eski günlerine döndürülmesi için neler yapılacağının üzerinde durulan ziyarette, “İlk Aşk Limandır” kampanyasının başlatılmasında katkıları bulunan Karaman’a liman esnafının ilgisi yoğun oldu. Artık söz değil icraat istediklerini belirten liman esnafı Girne’yi yenilikçi, çevreci, çağdaş anlayışa sahip bir başkanın yönetmesi gerektiğini söyledi. Adaylar arasında enerjisiyle öne çıkan başkanın Birol Karaman olduğunu belirten yurttaşlar yüksek mühendis olan Karaman’a yoğun ilgi gösterdi. Projeleri hakkında soruları yanıtlayan Karaman yapacak çok işleri olduğunu ve göreve gelmek için ekibi ve kendisinin sabırsızlandığını söyledi. Karaman ve ekibine CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kişi ve Girne İlçe yöneticileri de eşlik etti. Bölgedeki tüm ziyaretlerde Karaman’ın, “Girne’yi kurtaracak genç başkan” olduğu vurgulandı. Gördüğü ilgi karşısında daha da hırslandığını belirten Karaman, “Girne’ye hak ettiği değeri gösterecek ve bu kenti Akdeniz’in incisi haline birlikte getireceğiz” dedi.

BU KENTİ SEVSELERDİ BU DURUMDA OLMAZDI

Limanın tarihi sokaklarını gezerek incelemelerde bulunan Birol Karaman ve ekibi buradaki esnafın sıkıntılarını dinledi. Girne’yi tek başına değil kentin sahipleriyle birlikte yöneteceklerini belirten Karaman, kurumsal bir belediye ve kurumsal hizmetler için yurttaşa söz verdi. Dayanışma ve katılımcılıkla Girne’yi arzu edilen refah seviyesine ulaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Karaman, hazırladıkları projelerle ilgili bölge esnafının da görüşlerini aldı. 24 Haziran’da Girne’nin vereceği kararın tarihi olacağını belirten Karaman, “20 yıldır görevde olanlar ve yine göreve talip olanlar lütfen Girne’yi çok sevdiğini iddia etmesin. 20 yıldır görevdelerdi eğer bu kenti çok sevselerdi şimdi bu durumda olmazdı. Bu kent bizim ilk aşkımız. Ona köyüyle, ocağıyla, bucağıyla sahip çıkacağız” dedi.