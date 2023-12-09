Girne’de bisiklet sürücüsü yaralandı

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09/12/2023

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Girne’de bisiklet sürücüsü yaralandı


 

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi’nde bir aracın çarptığı 45 yaşındaki bisiklet sürücüsü Vlademir Anatol Evich Vodka yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre dün saat 10.00 sıralarında Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi'nde, Evrim Güryel (K-44), yönetimindeki SR 714 plakalı salon araçla doğu istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete seyreden ve dikkatsizce şerit içerisinde sağa doğru hareket ederek dönüş yapmaya çalışan Vlademir Anatol Evich Vodka yönetimindeki bisikletin sağ arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahi Servisi'nde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Güryel tutuklandı.

 

09/12/2023 11:48
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TAGS: Girne’de bisiklet sürücüsü yaralandı
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