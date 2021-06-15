Girne, Gaziköy, Paşaköy,Turunçlu ve Kurudere'de elektrik kesintisi olacak

Girne’de bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında Doğanköy’ün güney kısmı, Beyaz Ev, Boğaz Piknik Alanı ve çevresi, Eminağa Garden ve çevresi ile Girne-Lefkoşa ana yolu ve civarında kalan bölgeye elektrik verilemeyecek.

Öte yandan Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle bugün 09.00-10.00 saatleri arasında Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere bölgelerine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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15/06/2021 08:58