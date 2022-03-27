Girne’de bulunan cesedin kimliği belirlendi!

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27/03/2022

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Girne’de bulunan cesedin kimliği belirlendi!

Girne’de, dün akşam saat 21.00 sırlarında bulunan cesedin kimliği belirlendi. Polisin ileri soruşturmasında cesedin 23 yaşındaki Umut Talay’a ait olduğu saptandı.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Büstü’nün kuzeyinde, deniz içerisinde bulunan cansız erkek bedeni ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahsın Girne’de sakin Umut TALAY(E-23) olduğu tespit edilmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir."

27/03/2022 10:58
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TAGS: Girne’de bulunan cesedin kimliği belirlendi!
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