Girne’de bulunan cesedin kimliği belirlendi!

Girne’de, dün akşam saat 21.00 sırlarında bulunan cesedin kimliği belirlendi. Polisin ileri soruşturmasında cesedin 23 yaşındaki Umut Talay’a ait olduğu saptandı.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Büstü’nün kuzeyinde, deniz içerisinde bulunan cansız erkek bedeni ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahsın Girne’de sakin Umut TALAY(E-23) olduğu tespit edilmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir."

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27/03/2022 10:58