Girne'de Büyü Vaadiyle Dolandırıcılık Skandalı!

Girne’de 26 Temmuz - 19 Eylül 2024 tarihleri arasında,S.K’nin (E-36) sosyal paylaşım sitesi (Facebook) üzerinden “Medyum Muaz Hocam” isimli kullanıcı adı altında, “aşık etme ve bağlama büyüsü, sevgiliyi bağlama büyüsü ve geri getirme büyüsü, kara büyü yapılır” içerikli paylaşımlar yaparak iletişime geçen bir şahsa gelir ve kazanç temin etmek amacıyla büyü yapacağı vaadinde bulunup, karşılığında 6 bin TL para temin ettiği belirlendi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, S.K tutuklanırken, yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede kaçak ikamet ettiği de tespit edildi.