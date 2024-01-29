Girne’de çalıştığı döviz bürosundan para çalan kişi Ercan Havalimanı’nda tutuklandı

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29/01/2024

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Girne’de çalıştığı döviz bürosundan para çalan kişi Ercan Havalimanı’nda tutuklandı

Girne’de çalıştığı döviz bürosundan para çalan kişi, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, G.S.’nin (E-30), kasa içerisinde muhafaza edilen çalıştığı işletmeye ait 62,250 TL, 12,266 dolar, 10.000 euro ve 2095 stg nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek, tutuklandı.

Soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.T.F.(E-32) de tutuklandı.

-İkamet izinsiz 1, çalışma izinsiz 9 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda ikamet izinsiz 1, ülkeye turist vizesi ile giriş yapan çalışma izinsiz 9 kişi tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

29/01/2024 15:27
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TAGS: Girne, döviz
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