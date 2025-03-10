Girne’de “Ceketini Al da Gel’ isimli sanat atölyesi yapıldı

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10/03/2025

Girne’de “Ceketini Al da Gel’ isimli sanat atölyesi yapıldı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Girne Belediyesi katkılarıyla “Ceketini Al da Gel’ isimli sanat atölyesi yapıldı.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, “Üreten, Emek Veren Kadınların Sanatla Buluşması” başlığı altında düzenlen etkinlik, Moda Tasarımcısı İnci Arkan öncülüğünde gerçekleştirildi. 

Atölye, cumartesi günü 11.00 – 17.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapıldı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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