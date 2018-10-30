Girne'de cinayete teşebbüs

Girne'de bu sabah 08.00'de 17 yaşındaki T.K tartıştığı 49 yaşındaki Elmerry Sanchez'i öldürmek kastı ile sekiz kez bıçakladı. Olay sonrası zanlı tutuklandı

Polis olayla ilgili şu bilgi paylaştı; 30.10.2018 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Girne’de 13 Şubat Sokak üzerinde, T.K.(K-17) tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan bıçak ile henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tartıştığı Elmerry SANCHEZ (K-49)’i öldürmek kastı ile sırt kısmından sekiz kez bıçaklamıştır.

Olayda yaralanan Elmerry SANCHEZ kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Zanlı, T.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.