Girne'de Cinsel Saldırı Şüphelisi Mahkemeye Çıkarıldı

Girne'de meydana gelen cinsel saldırı ve darp olayıyla ilgili olarak Nijerya vatandaşı olan 29 yaşındaki O. A. A., Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Olay, 24 Ağustos 2023 tarihinde Girne'de Konak Sokak'ta bulunan bir dairede gerçekleşti.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Levent Ekren olguları aktardı.

Polis, zanlının 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 12.00 sıralarında Girne’de Konak Sokak’ta bulunan bir aparman dairesi içerisinde kendisi ile birlikte olmak istemediği gerekçesiyle kız arkadaşı N.E.S.’yi boğazını sıkarak, darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının akabinde 19 yaşındaki genç kadına tecavüz ettiğini belirtti. Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının Girne’deki evinde arama yapıldığını, yastık kılıfı, yatak örtüsü ve çarşafın emare olarak alındığını açıkladı. Polis, 19 yaşındaki kızın doktor kontrolünden geçirildiğini ve rapor temin edildiğini söyledi. Polis hem zanlıdan hem de 19 yaşındaki kızdan swap örnekleri alındığını ve bu kanıtların incelemesinin yapılacağını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.