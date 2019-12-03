Girne’de çirkin olay…

Girne’de meydana gelen çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanan Ahmet Süner mahkemeye çıkarıldı.

Girne adli şubede görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin zanlının Girne’de meydana gelen çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının önceki gün saat 15.30 sıralarında Girne’de bir börekçide 15 yaşındaki kıza, montunu çıkar, burası sıcak, öp beni, akşam eve gidip içki içelim diyerek sözlü şekilde taciz ettikten sonra, işyerinin tuvaletine giden kızın yanına gidip zorla kalçasına ve cinsel organına dokunarak cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis, söz konusu kızın olanları rehber öğretmenine anlattığını, böylece olayın kendilerine bildirildiğini ifade ederek, zanlının gözaltına alındığını söyledi.

Polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verirken söz alan zanlı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

03/12/2019 18:53