Girne'de çocuk istismarı, bir kişi tutuklandı

Girne’de 40 yaşındaki A. Y. kız arkadaşının kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı

Mahkemede olayı aktaran Polis çavuşu Tufan Yoncacı, zanlının 2019-2020 yılları arasında Girne’de birlikte yaşadığı kız arkadaşı F.K.’nin şu anda 8 yaşında olan kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığını söyledi.

Yoncacı, şikayetin 18 ocak 2021 tarihinde yapıldığını; zanlının 3 ayrı günde kız çocuğununa cinsel istismarda bulunduğuna dair şikayet yapıldığını söyledi.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, kız çocuğunun muayeneden geçirildiğini, cinsel ilişki bulgusu tespit edilmediğini ifade eden polis, hem 8 yaşındaki kız çocuğunun hem de 9 yaşındaki ablasının çocuk psikoloğuna götürüleceğini, uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alınacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

KAMALI HABER

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20/01/2021 09:07