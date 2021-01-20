Girne'de çocuk istismarı, bir kişi tutuklandı

ads
20/01/2021

ads
Girne'de çocuk istismarı, bir kişi tutuklandı

Girne’de 40 yaşındaki A. Y. kız arkadaşının kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı

Mahkemede olayı aktaran Polis çavuşu Tufan Yoncacı, zanlının 2019-2020 yılları arasında Girne’de birlikte yaşadığı kız arkadaşı F.K.’nin şu anda 8 yaşında olan kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığını söyledi.

Yoncacı, şikayetin 18 ocak 2021 tarihinde yapıldığını; zanlının 3 ayrı günde kız çocuğununa cinsel istismarda bulunduğuna dair şikayet yapıldığını söyledi.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, kız çocuğunun muayeneden geçirildiğini, cinsel ilişki bulgusu tespit edilmediğini ifade eden polis, hem 8 yaşındaki kız çocuğunun hem de 9 yaşındaki ablasının çocuk psikoloğuna götürüleceğini, uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alınacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

KAMALI  HABER

20/01/2021 09:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: girne, çocuk istismarı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.