Girne’de çocuklara yönelik izcilik faaliyetleri düzenlenecek

KKTC İzci Liderleri Derneği (İLDER) ile Girne Belediyesi işbirliğinde çocuklara yönelik izcilik faaliyetleri düzenlenecek.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, organizasyona son katılım tarihi 12 Ekim Cumartesi olacak ve 9-15 yaş arasındaki çocuklar kayıt yaptırabilecek.

Kayıt için 0548 861 20 64, 0548 862 06 88’nolu telefonlara başvurulabileceği açıklanırken, aylık kurs ücreti 500 TL olarak bildirildi.