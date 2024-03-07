Girne’de Colourland anaokulu öğrencilerinden ağaç dikimi…

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07/03/2024

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Girne’de Colourland anaokulu öğrencilerinden ağaç dikimi…

Girne’de bulunan Colourland Anaokulu, Girne Belediyesi’ne ait yeşil alanda ağaç dikimi etkinliği düzenledi.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Colourland öğrencileri, Girne’de Bahar Sokak’taki yeşil alana selvi fidanı dikti.

Etkinliğe, Girne Belediyesi As Başkanı Haşim Yücel ve Girne Belediye Başkan Danışmanı Mustafa İlgen, Park ve Bahçeler Bölüm Amiri Mehmet Atak da katıldı.

Etkinlik, çocukların çevre bilincini artırmak, doğaya olan sorumluluklarını öğrenmek ve yeşil alanlar yaratmak amacıyla gerçekleştirildi.

07/03/2024 13:33
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TAGS: haber, kıbrıs
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