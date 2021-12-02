Girne’de CTP adayları başvurularını yapmaya başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) Girne İlçesi’nde bugüne kadar 4 aday resmi başvurusunu yaptı

ads ads ads ads
02/12/2021

ads
ads
ads
Girne’de CTP adayları başvurularını yapmaya başladı

23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimiyle ilgili 30 Kasım’da adaylık başvurularını almaya başlayan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) Girne İlçesi’nde bugüne kadar 4 aday resmi başvurusunu yaptı.

CTP Girne milletvekili Fikri Toros dün başvuruda bulunurken, bugün Dr Ceyhun Birinci, eğitimci Salih Sarpten ve uzman psikolog Pembe Ardıç başvurularını yaptı. Dr Ceyhun Birnci’nin kontenjan adayı olduğu öğrenildi.

02/12/2021 14:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: CTP, Girne aday, milletvekilliği
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.