Girne’de ''Cumhuriyet Şöleni Korteji'' yapıldı

Girne'de bugün Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi tarafından “Cumhuriyet Şöleni Korteji” düzenlendi.

KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan kortej saat 14.00’de Girne Ramadan Cemil Meydanı’ndaki eski Girne Belediyesi önünde başlayıp, Atatürk Anıtı’na kadar sürdü.

Katımın yoğun olduğu kortejde, halk dansları ekipleri, İzcilik Federasyonu’na bağlı izciler ve modern dans ekipleri gösteri yaptı.