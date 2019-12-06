Girne'de denize düşen Halil Karakız'dan haber yok

Girne Antik Liman’da dün sabah mendirekten denize düşen Halil Karakız bulunamadı.

Kahramanmaraş’tan KKTC’ye turist olarak gelen 23 yaşındaki Halil Karakız'ı kurtarmak için ardından atlayan Arif Gökçek yaralı kurtuldu.

Dün gün boyu Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden ve havadan yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı

Halil Karakız için arama kurtarma çalışmalarına bugün de devam ediliyor.

Karadan sahil şeridindeki aramalara dalgıçlar da deniz içerisinden destek veriyor.

Sahil Güvenlik ekipleri de yine denizden arama kurtarma çalışmalarına destek verecek

06/12/2019 10:47