Girne'de 'Denkay Başel parkı' açıldı

Girne’de “Herkes İçin Erişilebilir” temasıyla hayata geçirilen Denkay Başel Parkı dün düzenlenen törenle açıldı.

Girne Belediyesi, Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı ve Başel ailesi işbirliğinde, Doktor Salih Miroğlu Caddesi Gönen Sokak’ta oluşturulan 3 bin 500 metre karelik parkta 600 metre karelik oyun parkurları, 450 metrelik yürüyüş parkuru, engelli bireylerin kullanımına uygun tuvaletler, gençler için hot spot alanı bulunuyor.

BAŞEL

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, açılış töreninde konuşan Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Barış Başel, parkın, yaşamını özel eğitim öğretmenliğine adayan Denkay Başel’in anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Parkın 7/24 güvenlik kamera sistemiyle donatıldığını kaydeden Başel, şöyle devam etti:

“600 metre karelik oyun parkurları, 250 metrelik dış kaldırım yürüyüş yolu, 200 metre park içi yürüyüş parkuru, engelli bireylerin kullanımına uygun tuvaletler, gençler için hot spot alanı, doğa dostu ahşap çocuk oyun alanları, yaratıcılık geliştiren oyun elemanları, ağaç ev, mini survivor parkuru, ahşap köprüler ve tırmanma üniteleri bulunuyor.”

Parkın, engelliler ve her yaş grubundan vatandaşın kullanımına uygun bir yeşil alan olarak tasarlandığını ifade eden Barış Başel, Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı’nın, Lefkoşa’da, toplumun değişik dezavantajlı gruplarına hizmet veren bir toplum merkezi bulunduğunu, bu çalışmalarda gönüllü olarak yer almak isteyen herkesin kendilerine başvurabileceğini dile getirdi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, belediye ve vakıf işbirliğiyle engelsiz park olarak tasarlanan projeyle, kendini özel ihtiyaçlı bireylerin eğitimi ve gelişimine adayan, Girne Özel eğitim merkezi öğretmen ve okul müdürlerinden Denkay Başel’in adının yaşatılacağını belirterek, parkın hayat bulmasına katkı koyan vakıf ve Başel ailesine teşekkürlerini sundu.

Ticari alanlarla, konutların iç içe geçtiği Salih Miroğlu Caddesi bölgesinde, böyle bir yeşil alana ihtiyaç olduğunu kaydeden Güngördü, 3 bin 500 metrekarelik alanda, engelli birey ve çocukların erişimine uygun, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak oyun aletlerinin yer aldığı, yüksek internet altyapısı sunulduğu projenin, vakfın vizyonunu temsil eden bir alan olduğunu kaydetti.

Kentte erişilebilirliği sağlamak için önemli kararlar aldıklarını dile getiren Güngördü, kamusal alanda düzenlenecek her türlü yapının erişilebilir olacağı kararını alarak uygulamaya koyduklarını anımsattı.

Erişilebilirlik konusunda yaptıkları çalışmalarla kentte istenilen düzeyde olmasa da önemli bir aşama kaydettiklerini dile getiren Güngördü, Girne belediyesinin bu konuda ülkede öncülük üstlendiğini anlattı.

Girne Belediyesi’nin, 280 şehrin üyesi olduğu MEWA Ortadoğu ve Batı Asya Kentler Birliği’nde Turizm ve Kültür Komisyon Başkanlığını yürüttüğünü ifade eden Güngördü, bu kapsamda 21-22 Ekim tarihlerinde uluslararası katılımlı erişilebilir turizm çalıştayını düzenlediklerini kaydetti. Güngördü, çalıştay raporlarından oluşan kitapçığın kısa süre sonra yayınlanacağını dile getirdi, kitapçığın 280 kente erişilebilir turizm konusunda rehberlik edeceğini de söyledi.

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24/11/2021 10:41