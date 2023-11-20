Girne’de dört arabanın karıştığı kazada yaralanan olmadı
20/11/2023
Girne’de Semih Sancar Caddesi'nde, Kenan Dedekargınoğlu (E-40), yönetimindeki UZ 083 plakalı salon araçla dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamette seyreden Aisosa Horrison Egbon (E-35) yönetimindeki UK 462 plakalı salon araca çarptı.
Çarpmanın etkisi ile UK 462 plakalı araç kontrolsüzce yolun sağına geçerek o sırada karşı şeritten gelen Murat Akın (E-37) yönetimindeki LF 271 plakalı salon araca çarptı.
Çarpışmanı etkisiyle LF 271 plakalı araç kontrolsüzce çift şeritli yola girip çift şeritli yolda sol şerit içerisinde seyreden Bengisu Şekerci (K-23) yönetimindeki UT 375 plakalı salon araca çarpıp durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan ve kazaya sebebiyet veren UZ 083 plakalı araç sürücüsü Kenan Dedekargınoğlu tespit edilerek tutuklandı.