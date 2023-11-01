Girne'de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerindeki trafik sinyalizasyon sistemi kapatıldı

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01/11/2023

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Girne'de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerindeki trafik sinyalizasyon sistemi kapatıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü, Girne Yeni Liman Bölgesi Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerindeki trafik sinyalizasyon sisteminin yarın saat 15.00’e kadar kapatılacağını duyurdu.

Trafik Dairesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Girne Yeni Liman Bölgesi Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde bulunan sinyalize kavşakta bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası neticesinde zarar gören trafik ışığının değiştirilmesi amacıyla söz konusu trafik sinyalizasyon sisteminin yarın saat 15.00’e kadar kapatılacağı kaydedildi.

Çalışmaların planlanan saatten daha erken tamamlanması durumunda sistemin yeniden devreye alınacağı belirtilen açıklamada, söz konusu kavşağı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları istendi.

01/11/2023 15:01
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TAGS: Girne, Dr. Fazıl Küçük Caddesi, trafik sinyalizasyon
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