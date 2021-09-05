Girne'de dükkân açma suçundan 2 kişi tutuklandı

(Kamalı Haber) - Girne'de meydana gelen dükkân açma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 16 yaşındaki zanlılar A.T ve B.A tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlıların yaşlarının küçük olması sebebi ile kapalı oturum yapıldı.

Mesele ile ilgili olarak alınan bilgiye göre zanlılar A.T ve B.A'nın Ağustos 2021 tarihleri içerisinde Lapta’da Şht. Şevket Kadir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini aynı yerde sakin O.G'nin yapmakta olduğu Lapta Yavuzlar Lisesi okul kantininin batıya bakan giriş kapısının camını kırarak 250 TL hasara neden oldukları, içeri girdikten sonra, kantin içerisinden herhangi bir şey çalmadan aynı yerden çıkış yaptıklarını öğrenildi. Zanlılar yapılan kamera incelemesinde tespit edilip mahkeme emri ile tutuklandığı ve mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu, vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğinden ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün tutuklulukları talep edildi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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05/09/2021 14:43