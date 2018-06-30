Girne’de dün akşam huzur operasyonu yapıldı

Polis Girne’de dün akşam huzur operasyonu yaptı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün gece 21:00-02:00 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren barlar, kahvehaneler, diskolar ve gece kulüpleri kontrol edilmiş, yapılan kontroller neticesinde yetkili makamdan izinsiz alkollü içki bulundurup satışa arz ettiği tespit edilen 3 restoran işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 350 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 112 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.