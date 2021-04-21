Girne'de elektrik kesintisi

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21/04/2021

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Girne'de elektrik kesintisi

Elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle bugün Girne’nin bazı bölgelerine elektrik verilemiyor.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre proje çalışması dolayısıyla bugün 09.00 - 14.00 saatleri arasında Boğazköy Polis lojmanları ve civarına elektrik verilemeyecek.

Yine proje çalışması nedeniyle bugün ayrıca 09.00 - 15.00 saatleri arasında; Alsancak’ta Kardelen Sokak, Akasya Sokak ve Brengör Sokak’a elektrik sağlanamayacak.

Açıklamada, elektriğin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması uyarısında bulunuldu. 

21/04/2021 10:09
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TAGS: Girne, elektrik kesintisi, kktc
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