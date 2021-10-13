Girne’de Bazı Bölgelerde 12 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Girne’nin bazı bölgelerinde yarın 12 saatlik elektrik kesintisi olacağı duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) açıklamasına göre, 08.00-20.00 saatleri arasında Teknecik Elektrik Santrali ile Elexus Otel arasındaki bölge, Tarsan Çiftliği ve civarı, Beşparmak köyü, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na elektrik verilemeyecek.

Ayrıca, orta gerilim elektrik şebekelerinden yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Girne’nin bazı bölgelerine 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) açıklamasına göre, 11.00-15.00 saatleri arasında Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apartmanları Bölgesi, Kaşkar Court Bölgesi, Jasmine Court Hotel ve Civarı ile Mavi Kordon Apartmanları bölgelerinde kesinti olacak.

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13/10/2021 11:16